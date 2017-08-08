Школьник увидел косвенную вину Польши в подписании пакта Молотова — Риббентропа

Пакт Молотова — Риббентропа о ненападении был подписан между СССР и нацистской Германией из-за того, что Польша отказалась пропустить через свою территорию советские войска и таким образом способствовала срыву создания антигитлеровской коалиции в 1939 году. Такое мнение в беседе с Национальной службой новостей (НСН) во вторник, 8 августа, высказал директор музея Победы в Москве Александр Школьник.

«Советский Союз вынужден был в этой связи обеспечить свою безопасность и заключить с Германией пакт о ненападении, что на некоторое время предотвратило вовлечение Советского Союза в войну», — подчеркнул он, комментируя заявления польских официальных лиц, звучащие в последнее время.

Школьник также добавил, что вина за начало Второй мировой войны лежит исключительно на Третьем рейхе, которому «попустительствовали правительства Великобритании и Франции».

Материалы по теме Бесконечный спор Почему в российско-польских отношениях все так сложно

1 августа министр обороны Польши Антони Мачеревич, выступая с речью по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания, заявил, что СССР и нацистская Германия состояли в сговоре, целью которого было уничтожение поляков. «Они были вынуждены сражаться с двумя врагами одновременно, выступавшими против существования польской нации», — отметил он, добавив, что началом этой истории послужило заключение пакта Молотова — Риббентропа.

В марте 1939 года на фоне обострения международной обстановки Лондон заявил о готовности Франции и Великобритании поддержать Польшу. В июле Москва также предложила свою помощь. Однако договоренность так и не была достигнута, в частности из-за нежелания Варшавы и Бухареста пропустить Красную армию через свою территорию в случае необходимости.

В августе того же года СССР и Германия подписали пакт Молотова — Риббентропа, представлявший собой договор о ненападении сроком на 10 лет. К соглашению прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе. Согласно ему, в частности, запад Польши вошел в сферу интересов Германии, а восточная часть — в сферу интересов Советского Союза. В 1941-м германская сторона нарушила соглашение и напала на СССР.