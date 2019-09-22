МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Запись доступна на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В МИД отметили, что СССР никогда не был союзником Германии, а подписание договора о ненападении было вынужденным шагом. Документ позволил отсрочить начало войны почти на два года. Это время советское руководство использовало для укрепления обороноспособности страны.

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«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — говорится в сообщении.

16 сентября спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что договор о ненападении был заключен с учетом национальных интересов советского государства. По его словам, документ стал достижением советской дипломатии, которым надо гордиться.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

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