Мир
 
Челси
Лондон
Live
0 : 2
1-й тайм
Ливерпуль
Ливерпуль
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину
Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Бить детей за мат по совету священника назвали недопустимым
Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС
Отправленный на утилизацию арсенал оружия нашелся в подмосковном пруду
В правительстве рассказали о работе над проектом бесплатной выдачи лекарств
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
18-летний боксер нокаутировал подразнившего его соперника
Российский студент назвал причину убийства подруги 50 ударами ножа
Новости партнеров

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Запись доступна на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В МИД отметили, что СССР никогда не был союзником Германии, а подписание договора о ненападении было вынужденным шагом. Документ позволил отсрочить начало войны почти на два года. Это время советское руководство использовало для укрепления обороноспособности страны.

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — говорится в сообщении.

16 сентября спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что договор о ненападении был заключен с учетом национальных интересов советского государства. По его словам, документ стал достижением советской дипломатии, которым надо гордиться.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России призвали гордиться договором СССР о ненападении с Гитлером
В Польше сравнили «Северный поток» с пактом Молотова — Риббентропа
Страны Европы осудили пакт Молотова — Риббентропа
Другие материалы рубрики
Мир00:0221 сентября

«Макс и Мохаммед — все равны»

Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
18:40Сегодня

Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС

17:36Сегодня

Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

17:27Сегодня

Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Мир00:0119 сентября

Американские принцессы

Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
16:42Сегодня

Иран показал ракетный ответ американцам и призвал их держаться подальше

15:59Сегодня

В Китае начали взрывать мечети

15:27Сегодня

Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде

Мир00:0115 сентября
Raneen Sawafta

Попутали берега

Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
13:45Сегодня

ЛГБТ-движение раскололось

11:43Сегодня

Британских первоклассников научат трогать гениталии

11:03Сегодня

В США запретят хвалить ислам за государственные деньги

Россия
Бить детей за мат по совету священника назвали недопустимым
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
В правительстве рассказали о работе над проектом бесплатной выдачи лекарств
«Грамоту не вручили. А жаль...»
 
В Чечне признали существование джиннов и отчитали колдунов
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
Тотальная слежка и угрозы: как и зачем уральский вуз объявил войну геям
Шойгу назвал заявления о неподъемных расходах на оборону надуманными
Все материалы
Мир
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину
Все материалы
Бывший СССР
На Украине анонсировали новый план по обороне
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Порошенко рассказал о «формуле Лаврова» по Донбассу
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украинский генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Напавшего на двух российских военных задержали в Таджикистане
Все материалы
Экономика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Американский гигант прекратит продажу вейпов в США
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Дорожный вектор
Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень
Все материалы
Силовые структуры
Отправленный на утилизацию арсенал оружия нашелся в подмосковном пруду
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Российский студент назвал причину убийства подруги 50 ударами ножа
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
18-летнюю россиянку убили в подъезде дома 50 ударами ножа
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Все материалы
Наука и техника
Стрельбу российских «Кинжалов» показали на видео
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Российское оружие сочли способным сделать США необитаемыми
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
У России в Сирии нашли «длинную руку»
Все материалы
Спорт
Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Испытание снайперами
Битва «Челси» и «Ливерпуля», поединок «Лестера» и «Тоттенхэма» и другие интриги тура АПЛ
«Вулверхэмптон» в меньшинстве на последних секундах ушел от поражения в игре АПЛ
«Мы делаем то же самое, что и мужчины»
Женский футбол становится популярнее во всем мире. Россия — не исключение
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
«Я не мог поверить в происходящее»
В 16 лет этот подросток сыграл в Лиге чемпионов и заменил великого Месси
18-летний боксер нокаутировал подразнившего его соперника
Все материалы
Культура
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Зинаида Волконская«Громкие преступления, не забытые до сих пор»
Кражи, аферы и акты вандализма, которые совершили в России по глупости
Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк
Группа «The Beatles»Вас здесь не стояло
Каким был бы мир, в котором никогда не существовало The Beatles
Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили
Телесный контакт
Танцовщицы, молодые отцы и секс в лучших романах недели
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Скабеева устроила перепалку с украинской журналисткой
Обнаженные чувства
Уязвимый, одинокий, но полный надежд человек — на снимках известных фотографов
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Умер дедушка Пэрис Хилтон
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Кристен Стюарт показала нижнее белье на улице
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Журналистка забыла просунуть руку в рукав и вышла в свет
Все материалы
Путешествия
В Турции туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Работники отеля отключили туристам интернет и взяли их в заложники
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Пассажиры круизного лайнера подняли восстание против экипажа
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров
Все материалы
Из жизни
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Школьницу заставили переодеться шесть раз из-за «слишком короткой юбки»
Все материалы
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
Совсем другой Volkswagen
Volkswagen кардинально меняет бренд, а Гринпис топчет их машины — что происходит?
Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая
Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги
Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Toyota опровергла выход нового поколения Land Cruiser в 2020 году
Найдены десятилетия пролежавшие в реке раритетные Jaguar и Corvette
Все материалы
Дом
Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Никас Сафронов отказался судиться с затопившей его квартиру соседкой
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Петербуржцам дали совет для заработка на приезжих
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Работодателям помогут тестировать соискателей
Россиянам раскрыли секрет сбалансированного завтрака
Все материалы