Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

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Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В эфире шоу «Полный контакт» он заявил, что ожидать от молодоженов благочестия не стоило. Фрагмент передачи опубликован в Telegram-канале радиостанции Вести FM.

«А чего вы еще ждали от этих людей? У вас есть Собчак и Богомолов, вы от них ждали чего, благочестия?» — закричал Соловьев под смех соведущей Ольги Подолян. Он уточнил, что только «больные» люди могли надеяться, что торжество будет организовано со вкусом и тонким юмором.

По мнению ведущего, фрики всегда будут устраивать «шоу фриков». «Ничего другого и ждать было нельзя», — заключил он.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла 13 сентября. На регистрацию брака молодожены прибыли на катафалке, украшенном надписью «Пока смерть не разлучит нас». После венчания в храме они возложили красные гвоздики к памятнику князю Владимиру и отправились на празднование. Там Собчак исполнила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня».

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