Собчак и Богомолов обвенчались

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов обвенчались. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Церемония прошла в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Собчак и Богомолов приехали в церковь в карете. Телеведущая зашла в храм в фате и с букетом в руках.

В церемонии приняли участие только самые близкие родственники и друзья пары, в том числе телеведущий Андрей Малахов, который держал венец над головой Собчак. Венец Богомолову держал актер театра «Ленком» Игорь Миркурбанов.

Ранее Собчак и Богомолов зарегистрировали свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации они отправились кататься на нем по городу. В ГИБДД заинтересовались катафалком пары, так как у них не были пристегнуты ремни безопасности, а также был открыт багажник.

На свадебное торжество приглашены около 300 гостей. Мероприятие может обойтись паре как минимум в 16 миллионов рублей.

В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, в котором она сообщила, что начала испытывать непреодолимые чувства к Богомолову, будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о сложившейся ситуации мужу. Она добавила, что испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью Богомолова.

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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