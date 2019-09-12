Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак. Об этом его знакомая рассказала «Комсомольской правде».

По словам собеседницы издания, у Богомолова «светятся глаза». «Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе», — сказала она, отметив, что режиссер сделал Собчак предложение в день, когда телеведущая получила документ о разводе с актером Максимом Виторганом.

Ранее Собчак рассказала о неконтролируемых чувствах к будущему мужу. Отмечалось, что на грядущую свадьбу они пригласили почти 300 гостей. По предварительной информации, мероприятие пройдет 13 сентября в Москве и обойдется минимум в 16 миллионов рублей.

26 августа стало известно, что актер Роман Попов, сыгравший следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», похудел на 40 килограммов.

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