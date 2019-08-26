Звезда «Полицейского с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Актер Роман Попов, сыгравший следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», похудел на 40 килограммов. Об этом он рассказал в комментариях к посту режиссера фильма «Я худею» Алексея Нужного в Instagram.

В видео, опубликованном Нужным, режиссер поинтересовался у актера Евгения Кулика, сыгравшего одну из главных ролей в «Я худею», о его весе. Тот сказал, что весит 125 килограммов, а хотел бы весить 110 килограммов. Актер предположил, что в продолжении ленты ему можно скинуть вес при помощи компьютерной графики.

«Я похудел на 40 килограммов и перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах», — отметил в комментариях Попов.

20 августа актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», объявила, что за год похудела на 60 килограммов.

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