Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

Он признался, что начал правильно питаться. «Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно», — сказал актер.

По его словам, толстых людей необходимо жалеть, так как они несчастны и испытывают колоссальные нагрузки на организм и на все органы, включая ноги и печень. Семчев добавил, что начал полнеть с 23 лет, а в карьере его вес стали использовать «как фактуру», так как человека с таким весом нелегко найти в актерской среде.

Осенью 2018 года артист сообщил, что избавился от 40 лишних килограммов. «Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак», — пояснил он.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Железнодорожный романс», «Свадьба», «Последний богатырь», «Белая гвардия» и «День выборов».

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