Постаревший и облысевший Драко Малфой взбесил поклонников своим внешним видом

Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, пришел на телепередачу Good Morning Britain и удивил фанатов своим внешним видом. Видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

Пользователи Twitter принялись обсуждать изменения во внешности артиста. В частности, некоторые юзеры отметили, что Фелтон сильно постарел. «О боже, Том Фелтон... изменился», — написал @AndrewFogartyUK.

Многие эмоционально высказались на тему прически актера. Пользователь с ником @MARAUDRACOS предложил ему записаться на пересадку волос, чтобы убрать залысины. «Кто, черт возьми, стрижет его??» — написал один из юзеров. Другой посоветовал актеру «хотя бы вымыть голову».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!