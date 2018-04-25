Джон Траволта изменился до неузнаваемости из-за дурацкой челки

Американский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради роли в фильме «Лось». Фотография со съемок появилась в Twitter.

Траволта отстриг короткую челку и надел очки, чтобы сыграть сталкера в картине Фреда Дерста, основателя группы Limp Bizkit.

Пользователи Twitter уже отреагировали на преображение актера. Некоторые не сразу поверили, что на снимке запечатлен Траволта, а некоторые вспомнили похожую дурацкую стрижку героя комедии «Тупой и еще тупее». «Это как если скрестить Джима Керри и Аарона Пола», — написал один из юзеров.

Ранее в апреле сообщалось, что Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию. 42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман.

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