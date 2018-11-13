200-килограммовый Семчев стремительно похудел

Заслуженный артист России Александр Семчев сбросил вес. Об этом сообщает Starhit.

«Да, я действительно значительно похудел, но спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании», — прокомментировал актер сообщения поклонников, переживавших за его здоровье.

Он также рассказал о своей диете. «Отказался от булок, жареного... Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак. Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов», — отметил Семчев.

«О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент избавился уже от 40 килограммов», — добавил артист.

Ранее в ноябре стало известно, что Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка.

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