Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении. Об этом в Twitter сообщил бывший спикер МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Константин Долгов.
По его выражению, украинец «чуть не умер». «Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — сообщил Долгов.
Подтверждения этой информации не поступало. Долгов, как и Ковтун, является частым участником политических ток-шоу на российском телевидении.
Ковтун возглавляет центр исследования общественных процессов «Эксперт» и появляется в телепередачах в качестве эксперта по Украине. На съемках его нередко унижают и бьют. В июле телеведущий Владимир Соловьев предрек Ковтуну жизнь «в канаве в городе Киеве», если его перестанут звать на российское ТВ.
По данным СМИ, за участие в ток-шоу на разных каналах политолог получает деньги. Журналист Анатолий Шарий утверждает, что за три часа съемок Ковтуну платят 25 тысяч рублей. В 2017 году сообщалось, что ежемесячный доход Ковтуна от участия в телесъемках может достигать миллиона рублей.