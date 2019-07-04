Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу

Телеведущий Владимир Соловьев назвал украинского политолога Вячеслава Ковтуна нищим и сказал, что он «побирается» на российских телеканалах. Такое заявление Соловьев сделал в эфире своей передачи на «России 1», запись которой доступна на YouTube.

«Ты нищий. Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться», — обратился ведущий к политологу.

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Соловьев назвал бедным не только Ковтуна, но и украинский народ. «Просто у вас настолько нищие они [люди], что им хватит и парочки белья. И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране», — заключил он.

Таким образом ведущий передачи ответил на реплику Ковтуна о том, что Украина — богатая страна. Политолог обосновал это тем, что деньги в государстве не заканчиваются, несмотря на то, что, по словам Соловьева, несколько руководителей страны виновны в коррупции.

В октябре 2017 года сообщалось, что доход Ковтуна может составлять до одного миллиона рублей в месяц.

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