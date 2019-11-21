Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ведущий ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов рассказал о происходившем за кулисами после драки участников программы Василя Вакарова и Грэга Вайнера. Слова телеведущего приводит «Царьград».

Он уточнил, что после потасовки Вакарова выгнали из студии за неподобающее поведение, а для Вайнера вызвали врачей. Между собой оппоненты не общались.

По словам Куликова, случившееся на шоу вызывает у него лишь сожаление. Он пояснил, что стоял от участников в нескольких метрах и попросту не успел добежать до них, когда началась драка.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. В какой-то момент между мужчинами началась перепалка. Вакаров окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.

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