Уволенный консул-антисемит вернулся в МИД Украины

Уволенного из Министерства иностранных дел Украины за ксенофобские и пронацистские высказывания бывшего консула в Германии Василия Марущинца вернули в структуры внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает агентство «Українські Новини».

Дисциплинарная комиссия МИД Украины выполнила решение Шестого апелляционного административного суда и приняла решение о восстановлении Марущинца в должности. Кроме того, ведомство выплатило консулу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере более 218 тысяч гривен (более 550 тысяч рублей).

Ранее Марущинец, уволенный за антисемитские высказывания, оспорил в суде решение о своем увольнении. Судьи решили, что он был уволен незаконно, а в его действиях не было ничего нарушающего присягу государственного служащего. При этом сам Марущинец поблагодарил украинские гражданские организации за поддержку в ходе судебного процесса.

Весной 2018 года Марущинец, будучи консулом Украины в Гамбурге, публиковал на своей закрытой странице в Facebook антисемитские посты. Он призывал бога покарать «жидов и москалей», а также хвастался тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Ксенофобские посты на странице дипломата обнаружил украинский журналист Анатолий Шарий. 31 мая 2018 года Марущинец был уволен из МИД Украины.

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