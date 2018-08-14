Уволенный за антисемитизм украинский дипломат решил стать президентом

Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, уволенный из министерства иностранных дел за антисемитизм, решил пойти в президенты. Об этом он сообщил в Facebook.

«Пока что, дорогие друзья, я в глубоких раздумьях, стесняюсь своей бедности, потому что не имею 2,5 миллиона гривен (6,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») для регистрации в порядке самовыдвижения — не наворовал, не накрал. Разве что скинуться сообща», — написал Марушинец.

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Решение о выдвижении в президенты он принял на встрече со своим другом Дмитрием Нагорным, вместе с которым он участвовал в становлении партии «Народный рух» («Народное движение») в 1989-1991 годах. Марушинец сразу дал отпор своим возможным критикам: «Сионо-коммуняки, как всегда, будут насмехаться, как и в 1989, 1990, 1994, 1998, 2020, 2012, 2012 [годах], — "Что вам даст Марушинец?"»

Весной этого года Марушинец, будучи консулом Украины в Гамбурге, публиковал на своей закрытой странице в Facebook антисемитские посты. Он призывал бога покарать «жидов и москалей», а также хвастался тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Как сообщало украинское издание «Страна.ua», 31 мая он был уволен из МИД.

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