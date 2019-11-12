Увольнение украинского консула-антисемита признали незаконным

Уволенный из МИД Украины за ксенофобские высказывания бывший консул Украины в Германии Василий Марущинец оспорил в суде решение о своем увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам экс-дипломата, апелляционный суд признал решение о его увольнении незаконным.

Марущинец поблагодарил некие украинские гражданские организации за поддержку в ходе судебного процесса. Также он увидел символизм в том, что суд принял решение в 101-ю годовщину окончания Первой мировой войны.

Весной 2018 года Марущинец, будучи консулом Украины в Гамбурге, публиковал на своей закрытой странице в Facebook антисемитские посты. Он призывал бога покарать «жидов и москалей», а также хвастался тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Ксенофобские посты на странице дипломата обнаружил украинский журналист Анатолий Шарий. 31 мая 2018 года Марущинец был уволен из МИД.

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