Рассекречены документы об освобождении Освенцима

ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, передает РЕН ТВ.

В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях. В числе надзирателей лагерей обнаружили польских граждан. Согласно показаниям допрошенных, избиения и издевательства носили систематический характер. Надзиратель Альфред Скшипек заявил, что в 1943 году в Освенциме начали строить четвертый крематорий, так как имеющиеся три «не успевали проводить удушение жертв».

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Из показаний Элизабет Хассе следует, что в лагере практиковали наказание «спортом»: узников заставляли бегать с нагрузкой несколько часов в воскресный день. Заключенный лагеря Евгений Ковалев заявил, что считает поляков более жестокими, чем немцы. Надзиратель Вилли Штайборн признался, что лично расстрелял двух заключенных, причем один из них, как и он, был поляком по национальности.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, погибло от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

17 января Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В архивах содержались стенограммы переговоров генералов о боях в Варшаве, протоколы опросов, фотографии и наградные материалы.

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