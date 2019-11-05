Рассекречены документы о ядерном оружии СССР

Госкорпорация «Росатом» рассекретила документы о наращивании в СССР ядерного оружия. В частности, обнародовано письмо руководителя атомного проекта Бориса Ванникова Лаврентию Берии, в котором раскрывается необходимость строительства новых заводов для производства оружейного урана и плутония. Документы доступны на сайте госкорпорации.

В письме Ванников выразил опасения, что к 1951 году СССР будет испытывать дефицит металлического природного урана (указан как «А-9»). Для решения проблемы он предложил срочно строить новый завод по добыче радиоактивного вещества, а также заводы по обогащению урана («А-95») и производству плутония («Z»).

В качестве места для одного из предприятий по производству плутония Ванников выбрал площадку на реке Ангара в районе Братска, куда уже вела железная дорога, а само место находилось в изолированном районе. Проект предусматривал создание трех графитовых реакторов и трех реакторов на тяжелой воде (дейтонные котлы). Для нового диффузионного завода, где обогащался уран, был предложен город Томск из-за близости к Кузбассу и наличия высококвалифицированных специалистов.

Также опубликовано постановление Совета министров СССР, в котором строительство заводов по производству плутония и обогащения урана возлагалось на МВД СССР.

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