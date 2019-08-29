Объяснены сложности создания ядерного оружия при Гитлере

Третий Рейх не создал ядерное оружие из-за низкого приоритета задачи. Об этом РИА Новости рассказал советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей Гагаринский.

По его словам, фюрер Адольф Гитлер принял решение вести этот проект в ограниченных рамках. Кроме того, атомщики не просили серьезного финансирования. «Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу», — утверждает специалист. Решающим стал неудачный эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора, который провел немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945 года.

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Позднее он признавался, что ему не хватило «морального мужества» запросить достойные ресурсы. Выделяемые средства были несравнимы с объемом финансирования проекта ФАУ-ракет Вернера фон Брауна и тем более с сотнями миллионов долларов, которыми распоряжался руководитель «Манхэттенского проекта». Гагаринский добавляет, что Гитлеру «попросту не хватило времени, отведенного историей».

В 2017 году кладоискатель из Германии обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, который, вероятно, являлся компонентом ядерной бомбы нацистов. По мнению археолога-любителя, радиоактивный кусок металла является доказательством существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра, где занимались разработкой атомного оружия.

Германия первой стала разрабатывать ядерное оружие в 1939 году, однако немцы так и не создали атомную бомбу. США запустили «Манхэттенский проект» в 1943 году, что привело к появлению, испытанию, а также применению первых в мире ядерных взрывных устройств.

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