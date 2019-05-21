Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера

Федеральное бюро расследований (ФБР) США после Второй мировой войны отрабатывало версию о том, что фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру удалось бежать из осажденного Берлина благодаря двойнику, который занял его место. Об этом пишет Daily Star.

В документах говорится, что некий человек утверждал, что видел Гитлера живым в аргентинском Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов. Он также говорил, что фюрер перенес пластическую операцию ради омоложения внешности.

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Материалы были переданы в Центральное разведывательное управление, сотрудники которого затем допросили информатора. В ходе этого допроса источник сообщил, что когда-то пережил автомобильную аварию, и после нее у него бывают помутнения рассудка, во время которых он не знает, что сделал или сказал.

Daily Star регулярно публикует материалы подобного содержания на тему того, что Гитлер на самом деле был жив и после Второй мировой войны. Так, в апреле текущего года издание, ссылаясь на документы ФБР, писало о том, что фюрер мог спастись, бежав из Европы на подводной лодке в Аргентину, и что спустя два года после окончания войны его видели вместе с его супругой Евой Браун в одном из отелей в бразильском городе, «полностью заселенном» немцами.

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