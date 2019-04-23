ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.

В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке мог добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. Отмечается, что фюрер к тому времени сбрил усы, а также страдал от астмы и язв.

Изображение: Federal Bureau of Investigation

Помимо Гитлера, в докладе фигурируют имена еще 50 фашистов, бежавших из Третьего рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Доклад датируется 21 сентября 1945 года.

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Засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Помимо него, этой информацией располагала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера.

По официальной версии, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

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