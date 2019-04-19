Американскую «Свастику» переименуют

В американском штате Колорадо поставили на голосование городского совета вопрос о переименовании небольшого поселения под Денвером, которое носит название Акры Свастики (Swastika Acres). Об этом сообщает CNN.

Название территории было выбрано разместившей там штаб-квартиру компанией «Денвер Лэнд Свастика» (Denver Land Swastika Company) в начале двадцатого века, еще до того как свастика стала нацистским символом. Это название никак не используется во внешнем оформлении домов или улиц, однако продолжает фигурировать в документах на местную недвижимость.

«Некоторые покупатели достаточно сообразительны, чтобы глубоко вникнуть в документы и выяснить, как звучит юридическое название их собственности», — приводит CNN слова Дэна Шелдона, члена городского совета.

Вопрос о переименовании уже поднимался городским советом, однако тогда не удалось добиться ста процентов голосов в пользу такого решения. Сейчас выпущено городское постановление, которое делает возможным переименование, если за него проголосует простое большинство членов совета. Предполагается, что новым названием территории будет «Старые вишневые холмы» (Old Cherry Hills).

В марте 2018-го семья из шведского города Филипстад пожаловалась на то, что вместо постельного белья с изображением роз, заказанного в китайском интернет-магазине, им доставили комплект с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и свастикой. Шведы посетовали на то, что такое белье по ошибке могли бы доставить пережившим вторую мировую войну людям, и выбросили покупку.

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