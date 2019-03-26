Шведской семье подложили наволочки со свастикой и Гитлером

Семья Челльгарн из шведского города Филипстад пожаловалась на рисунок на постельном белье, которое им доставили из онлайн-магазина. Об этом сообщает портал Aftonbladet.

Челльгарны заказали четыре наволочки с изображением роз, однако вместо цветов они обнаружили портреты Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и свастику.

По словам главы семьи Йоханнеса Челльгарна, постельное белье заказали на сайте китайских товаров Joom, а на рекламных фотографиях вместо лиц диктаторов были нарисованы розы.

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Раздосадованный мужчина заявил, что было бы ужасно, если бы наволочки попали пережившим войну людям или их потомкам. Его супруга предложила сжечь белье, однако в итоге пара выбросила покупку.

В феврале прошлого года польская компания выпустила носки с изображением Адольфа Гитлера. Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау обвинили бренд в использовании изображения «одного из самых крупных преступников в истории в маркетинговых целях».

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