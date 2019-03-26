Шведской семье подложили наволочки со свастикой и Гитлером

Семья Челльгарн из шведского города Филипстад пожаловалась на рисунок на постельном белье, которое им доставили из онлайн-магазина. Об этом сообщает портал Aftonbladet.
Челльгарны заказали четыре наволочки с изображением роз, однако вместо цветов они обнаружили портреты Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и свастику.
По словам главы семьи Йоханнеса Челльгарна, постельное белье заказали на сайте китайских товаров Joom, а на рекламных фотографиях вместо лиц диктаторов были нарисованы розы.
Раздосадованный мужчина заявил, что было бы ужасно, если бы наволочки попали пережившим войну людям или их потомкам. Его супруга предложила сжечь белье, однако в итоге пара выбросила покупку.
В феврале прошлого года польская компания выпустила носки с изображением Адольфа Гитлера. Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау обвинили бренд в использовании изображения «одного из самых крупных преступников в истории в маркетинговых целях».