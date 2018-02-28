Поляки призвали Гитлера навести порядок в ящиках с носками

Польская компания выпустила носки с изображением Адольфа Гитлера, сообщает New York Post. На сайте бренда-производителя Nanushki сказано, что диктатор должен «навести порядок в ящике с носками».

Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау обвинили бренд в использовании изображения «одного из самых крупных преступников в истории в маркетинговых целях».

Nanushki отреагировал на обвинение, переименовав Адольфа в Патрика — обычного финансиста, который по чистой случайности похож на нацистского лидера.

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В феврале российский бренд носков St. Friday Socks выпустил капсульную коллекцию с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. На носках изображены античная статуя «Дискобол» работы Мирона и «Давид» Микеланджело. Кроме скульптур, на мужских и женских носках изображены фрагменты картин «Aha oe feii? (А, ты ревнуешь?)» Поля Гогена, а также «Красные виноградники в Арле. Монмажур», «Море в Сент-Мари» и «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента Ван Гога.

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