Переосмыслена сущность мужских носков

Российский бренд носков St. Friday Socks выпустил капсульную коллекцию с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель бренда Сергей Тонков.

На носках изображены античная статуя «Дискобол» работы Мирона и «Давид» Микеланджело. «Я, как любой мужчина, считаю, что нужно быть в форме, но когда у тебя свой бизнес, на спортзал часто нет времени, — пояснил выбор Тонков. — Носки с античным атлетом и "Давидом" Микеланджело для меня — персональный стимул не забывать о тренировках».

Фото: Музей имени Пушкина / St. Friday Socks 1 /7

Кроме скульптур, на мужских и женских носках изображены фрагменты картин «Aha oe feii? (А, ты ревнуешь?)» Поля Гогена, «Красные виноградники в Арле. Монмажур», «Море в Сент-Мари» и «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента ван Гога, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, а также египетский саркофаг Маху.

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В июле 2018 года бренд St.Friday Socks представил лимитированную коллекцию носков «Супремус» совместно с Третьяковской галереей.

Основой для декора аксессуаров стали работы русских авангардистов: «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная картина Ильи Чашника, «Знак общества "Супремус"» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой, «Голова быка» Михаила Ларионова.

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