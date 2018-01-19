Владелец автомобиля Гитлера оставил евреев без денег

Военный автомобиль Mercedes, принадлежавший Адольфу Гитлеру, не смогли продать на аукционе в городе Скотсдейл, штат Аризона, США. Об этом сообщает Azcentral.

Продавец машины 1939 года выпуска, пожелавший остаться анонимным, не согласился на минимальную ставку в семь миллионов долларов.

Если бы автомобиль продали, десять процентов вырученной суммы отправились бы в центр Симона Визенталя, еврейскую правозащитную организацию, помогающую пережившим холокост. Директор центра Лоуренс Белл (Lawrence Bell) надеется, что новый владелец Mercedes отдаст его в музей или образовательное учреждение.

Аукцион не закрыт, переговоры с владельцем машины продолжаются. Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen — один из пяти сохранившихся средств передвижения Гитлера и один из трех, которыми владеют частные лица.

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