Телефон Гитлера оценили в 300 тысяч долларов

Американский аукционный дом Alexander Historical Auctions, специализирующийся на военной истории, выставит на торги личный телефон Адольфа Гитлера. Об этом сообщает CNN.

Телефон находился в бункере Гитлера в Берлине и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. Изготовленный из черного бакелита корпус был окрашен красной краской и декорирован свастикой и именем Гитлера. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии и самоубийства Гитлера, телефон был подарен советскими военнослужащими британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру. После смерти Рейнера в 1977 году телефон был унаследован его сыном, Рейнульфом.

«Мой отец не считал его какой-то гитлеровской реликвией, скорее, символом поражения, таким военным трофеем. Он никогда не думал, что этот телефон станет важным артефактом», — пояснил в интервью CNN Рейнульф Рейнер.

Аппарат будет предложен 19 февраля на аукционе в Чесапик-сити, штат Мэриленд. Оценочная стоимость — 200-300 тысяч долларов.

Также на торгах будет представлена фарфоровая статуэтка овчарки, изготовленная узниками Дахау и подаренная Гитлеру Генрихом Гиммлером. Изделие также было вывезено Ральфом Рейнером из бункера нацистского главаря. Лот оценивается в 25-35 тысяч долларов.

Продавец выразил надежду, что обе вещи будут приобретены каким-нибудь музеем.