Ценности
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana

Перейти в «Мою Ленту»

Мелания Трамп, жена избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, появилась на вечеринке в честь празднования Нового года. Дизайнер бренда Стефано Габбана опубликовал фото Мелании в своем Instagram, на что пользователи заявили, что он «одевает Еву Браун», намекая на жену Гитлера, сообщает WWD.

На фотографии Мелания изображена в коктейльном платье от Dolce & Gabbana. Снимок сделан в поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида). Разместив фото в своей социальной сети, Габбана написал под ним: DG Woman («Женщина Dolce & Gabbana»), назвал Меланию Трамп красавицей, а ее критиков — невежами.

Один из пользователей в комментариях к снимку заявил: «Красавица она или нет, но разве одевать Еву Браун — это повод для гордости? Очень плохо». Смысл фразы в том, что, по мнению некоторых американцев, Дональд Трамп напоминает Гитлера.

Мелания Трамп — бывшая модель, дизайнер аксессуаров, жена Дональда Трампа. Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986 году в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости. Мелания Трамп часто появляется на публике — на официальных мероприятиях и на отдыхе — в одежде Dolce & Gabbana.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dolce & Gabbana Under Fire Regarding Melania Trump-Related Instagram Post
Трамп встретит Новый год в компании со Сталлоне
Dolce&Gabbana устроил моделям соревнования на горном склоне
Двойников Дольче и Габбаны отправили в кругосветное путешествие
Последние новости
К эвакуации А-321 в Калининграде попробуют привлечь технику Балтфлота
Боец Чеченов рассказал о состоянии бойца Мирзаева после нападения
Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana
Психологи предложили ввести курс сексологии для младших школьников
Малышка из семьи республиканца увернулась от поцелуя вице-президента США
Россияне оказались среди подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
Участник съемок «Титаника» опроверг новую версию гибели судна
Ценности
11:00 Сегодня
Гвидо Дамиани

«Если бы я не предпочитал женщин, я бы влюбился в Брэда Питта»

Гвидо Дамиани: ювелир аристократов, князей и японских футболистов
16:34 Сегодня

Фаррелл Уильямс снялся в рекламе женских сумок Chanel

10:21 29 декабря 2016

Lamborghini устроила автопробег в честь 50-летия модели Miura

09:59 30 декабря 2016

Россиянкам показали новогодний триллер

00:04 2 января 2017

«Письмо пером снижает риск болезни Альцгеймера»

Джузеппе Акила: человек, выпустивший самую дорогую ручку в мире
12:16 29 декабря 2016

Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра

16:02 28 декабря 2016

Любителей активного отдыха обеспечат премиальными такси

21:57 29 декабря 2016

Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C

10:04 28 декабря 2016

Все в этом будем

Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
09:29 29 декабря 2016

Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео

14:09 28 декабря 2016

Марка adidas Originals украсила кроссовки шумовыми диаграммами

11:42 28 декабря 2016

Марка YSL предложила женщинам сухое масло для волос

Россия
Рабы психотронного ада
Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
Путин поручил повысить эффективность капремонта
Хорошо забытое старое
Как москвичи проводили зимние каникулы сто лет назад
Психологи предложили ввести курс сексологии для младших школьников
В Петербурге поймали мужчину с пулеметом «Максим»
На МКАД столкнулись 23 автомобиля
Следователи начали проверку после ЧП с авиалайнером A321 в Калининграде
Все материалы
Мир
Дональд ТрампПод знаком Трампа
Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
Добившего палестинца израильского солдата признали виновным в убийстве
Финского депутата-националиста оштрафуют на 1160 евро за разжигание
В Китае мужчина с ножом напал на детский сад
Директор ЦРУ обвинил Россию в применении тактики выжженной земли в Сирии
Определена дата начала переговоров сирийского правительства и оппозиции в Астане
Все материалы
Бывший СССР
Сталин в сердце и на стене
Как в Грузии чтут память «отца народов»
Литва подтвердила размещение военного спецназа США
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
На Украине двух братьев-израильтян заподозрили в осквернении распятия
Водитель снес остановку в Витебске и оголился перед гаишниками
Заподозренный в причастности к стамбульскому теракту дал интервью
СБУ попросила МИД запретить Марин Ле Пен въезд из-за Крыма
Все материалы
Финансы
«Ввели бы санкции на 15 лет — я бы Путину памятник поставил»
Как живется под эмбарго сыровару Сироте
«Болтанка около нуля»
Что будет с доходами россиян в 2017 году
Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро
Украинцам запретили платить наличными больше 50 тысяч гривен
A woman pays for her groceries at the Tagansky supermarket in Moscow on Dec. 19, 1990 as a man waits behind her holding a load of bread. Food is more plentiful at farmers’ markets than at state-run stores such as this, but prices are much higher.До основанья, а затем...
25 лет назад началась «шоковая терапия» — реформы команды Ельцина-Гайдара
Тулеев пожаловался Медведеву на беспредел с подорожанием бензина
Газета выяснила зарплаты руководителей госпредприятий Китая
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Ford передумал инвестировать 1,6 миллиарда долларов в мексиканский завод
Glencore объявил о закрытии сделки по акциям «Роснефти»
«Газпром» прокачал рекордный суточный объем газа по «Северному потоку»
Трамп потребовал от General Motors платить пошлины за машины мексиканской сборки
Лондонский суд отказался экстрадировать бывшего гендиректора «Тольяттиазота»
В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение
Все материалы
Силовые структуры
Потерянный автомат и пистолетное безумие
Взлеты и падения на рынке стрелкового оружия в 2016 году
Заграничные метаморфозы калашникова
Во что капиталисты превращали советский автомат
Восточные узоры
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях на космодроме
Французские многоцелевые подлодки в 2016 году провели в море 1000 суток
Работу авиации «Адмирала Кузнецова» показали на видео
СМИ назвали сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Дошли до Берлина
Неизвестные страницы победы Советского Союза над нацистами
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
Иные миры
Главные космические снимки года по версии «Ленты.ру»
К Земле приблизятся две кометы
Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса
В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа и Владимир КличкоДраку заказывали?
Самые ожидаемые боксерские поединки 2017 года
Россия — США. Live
Полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею — трансляция «Ленты.ру»
Зверев обыграл Федерера на турнире в Австралии
Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»
Бывший глава ВФЛА назвал унизительным выступление россиян под нейтральным флагом
Сестры Уильямс покинули турнир в Окленде после второго круга
Объективный спорт
Яркие и запоминающиеся спортивные моменты 2016 года в фотографиях
Все материалы
Культура
С ковром и торшером
В пермской «Золушке» танцуют сотрудники КГБ и министр культуры
Проделана большая работа
«Викинг» скроен по известной формуле «кровь + секс + Библия»
Участник съемок «Титаника» опроверг новую версию гибели судна
Сборы «Викинга» в прокате приблизились к 500 миллионам рублей
Сборы «Викинга» составили около 700 миллионов рублей
Шведская академия рассекретила второе выдвижение Ахматовой на Нобелевскую премию
Постпоп
2016-й: год, когда популярная музыка перестала существовать
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
Еврокомиссар наставила лайков порноснимкам из-за хакеров
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
Устаревшие гаджеты лишатся WhatsApp
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
«Эй, 2016-й, шоб ты здох»
За что в сети так ненавидели 2016 год
Все материалы
Ценности
Гвидо Дамиани«Если бы я не предпочитал женщин, я бы влюбился в Брэда Питта»
Гвидо Дамиани: ювелир аристократов, князей и японских футболистов
Фаррелл Уильямс снялся в рекламе женских сумок Chanel
Меланию Трамп сравнили с женой Гитлера в Instagram Dolce & Gabbana
Рождественский романс
Какие весенние подарки можно дарить на зимний праздник
Россиянкам показали новогодний триллер
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
Ядерная сила
Нововоронежская АЭС открывает секреты туристам
В аэропорту Калининграда не нашли техники для эвакуации выехавшего за ВПП борта
Открытие калининградского аэропорта отложили до 15 часов по Москве
Открытие калининградского аэропорта перенесли еще на два часа
Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Аэропорт Калининграда закрыт из-за инцидента с пассажирским самолетом
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Малышка из семьи республиканца увернулась от поцелуя вице-президента США
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Россиянам вернут «Кремлевского мишку»
Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны
Жителям ОАЭ запретили держать дома диких зверей
Все материалы
На чем поднялся?
Infiniti выпустил еще один «кроссовер». Да, в кавычках
Фирма Faraday Future представила 1050-сильный электрокроссовер
Главные автомобили 2016 года
Лучшие машины по версии «Мотора»
Ford выпустит гибридный Mustang
Тест самого дорожного вседорожного «Мерседеса»
Каким получился первый вседорожный универсал Mercedes-Benz
Kia показала фотографии нового Picanto
8 дешевых машин с большим клиренсом
Самые доступные автомобили с дорожным просветом до 20 сантиметров
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы