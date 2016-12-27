Dolce&Gabbana устроил моделям соревнования на горном склоне

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana представил парный аромат LightBlue. В рекламной кампании по его продвижению приняли участие модели Бьянка Балти и Дэвид Ганди, сообщает FashionNetwork.

Съемки проходили в Альпах, автором фотосессии стал фотограф Марио Тестино. По сюжету, модели устраивают соревнования на склоне, а в конце целуются.

Что касается самого аромата, то он основан на фруктовых и цитрусовых нотах, в нем присутствуют запахи можжевельника, бергамота и сицилийского мандарина.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и другие.