СМИ узнали о планах четы Клинтон присутствовать на инаугурации Трампа

42-й президент США Билл Клинтон и его претендовавшая на этот пост в 2016 году жена Хиллари Клинтон намерены приехать на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом во вторник, 3 января, сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощников четы политиков.

Также свое присутствие на церемонии подтвердили 43-й лидер Соединенных Штатов Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш. «Бывший президент и его жена примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента, которая состоится 20 января 2017 года в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия», —цитирует ТАСС распространенное 3 января заявление канцелярии бывшего хозяина Белого дома. В документе также отмечается, что супруги Буш будут рады увидеть признак американской демократии — мирную передачу власти.

Однако отец Буша-младшего, 41-й президента США Джорд Герберт Уокер Буш, на торжество прибыть не сможет из-за проблем со здоровьем.

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Также гостями церемонии станут действующий американский лидер Барак Обама и его жена Мишель.

Ранее 3 января Трамп объявил, что свою первую большую пресс-конференцию даст 11 января. На ней он, в частности, собирается рассказать, как намерен управлять бизнесом в должности президента, не вступая в конфликт интересов.

Победивший на выборах 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп станет 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне возле Капитолия, предполагается, что ее посетят 2-3 миллиона человек.