Певица покинула мормонский хор из-за его выступления на инаугурации Трампа

Мормонский табернакальный хор покинула одна из его участниц из-за запланированного выступления коллектива на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Salt Lake Tribune.

«Я провела несколько бессонных ночей и дней в смятении и муках (...) Я пыталась сказать себе, что, не пойдя на инаугурацию, я смогу остаться в хоре», — написала Джен Чемберлин (Jan Chamberlin) на своей странице в Facebook. По ее словам, она рассмотрела вопрос со всех сторон и поняла, что после выступления на церемонии «никогда больше не сможет смотреть на себя в зеркало с самоуважением».

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23 декабря американский актер Алек Болдуин выразил готовность исполнить песню Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC на концерте в честь инаугурации Трампа. До этого представитель американского бойз-бенда The Beach Boys заявил, что группа раздумывает над предложением выступить на мероприятии.

15 декабря сообщалось, что на инаугурации выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.

Мормонский табернакальный хор — хор религиозного движения Церковь Иисуса Христа Святых последних дней из американского Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Коллектив, состоящий из 360 человек из числа добровольцев, награждался премиями «Грэмми» и «Эмми». Хор выступал на инаугурации Линдона Джонсона (1965 год), Ричарда Никсона (1969), Рональда Рейгана (1981), Джорджа Буша-старшего (1989) и Джорджа Буша-младшего (2001).

Республиканец Трамп был избран президентом США на выборах, состоявшихся 8 ноября. К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января.