The Beach Boys рассмотрят предложение сыграть на инаугурации Трампа

Американская рок-группа The Beach Boys не спешит с отказом на предложение избранного президента США Дональда Трампа выступить на его инаугурации. Об этом представитель коллектива заявил изданию Billboard.

«Решение о том, будут они участвовать или нет, пока не принято. Мы дадим знать, когда оно будет окончательным», — говорится в его сообщении.

15 декабря сообщалось, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.

Ранее предложение сыграть на церемонии отверг Элтон Джон. Во время предвыборной гонки он несколько раз выступал на мероприятиях в поддержку кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Певец, который является открытым геем, также был против того, что Трамп использовал его хиты Rocket Man и Tiny Dancer во время своей кампании.

В мае 2016 года группа The Rolling Stones попросила Трампа не проигрывать ее песни в своих выступлениях. Музыканты заявили, что не давали предвыборному штабу республиканца разрешение на исполнение своих произведений.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января.