Трамп рассказал о нежелании видеть знаменитостей на инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть простых людей, а не знаменитостей на своей инаугурации. Об этом республиканец написал на своей странице в Twitter.

«Все так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари [Клинтон] — НИЧЕГО. Мне нужен НАРОД!» — заявил Трамп.

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15 декабря сообщалось, что на инаугурации Трампа выступит 16-летняя певица в жанре классического кроссовера Джеки Иванко. Девушка согласилась исполнить американский гимн.

Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. 19 декабря во всех штатах США были подведены итоги собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов. В результате республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов.

6 января 2017 года Конгресс США должен на основании протоколов собраний утвердить итоги голосования. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.