Выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали за отказ голосовать за Клинтон

Четырех выборщиков из штата Вашингтон оштрафовали на тысячу долларов каждого за то, что во время голосования 19 декабря они не поддержали кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Associated Press.

Секретарь штата Дэвид Аммонс (David Ammons) отметил, что выплатить эту сумму они должны в течение 60 дней. В случае, если этого сделано не будет, канцелярия оставляет за собой право обратиться в суд.

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Агентство поясняет, что во время голосования, состоявшегося 8 ноября, Клинтон заручилась поддержкой всех выборщиков из Вашингтона (всего 12). По закону штата, выборщики, назначенные партией, обязуются голосовать за выдвинутых ей кандидатов в президенты и вице-президенты. Тем не менее 19 декабря только восемь из 12 выборщиков проголосовали за Клинтон.

Трое нарушителей отдали свои голоса бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, а еще один — индейской старейшине и активистке по имени Верный Орел (Faith Spotted Eagle).

Также Клинтон лишилась еще одного голоса на Гавайях — один из выборщиков там поддержал сенатора от Вермонта демократа Берни Сандерса. Предусмотрен ли штраф для него, не сообщается.

Основной конкурент Клинтон и избранный президент США Дональд Трамп недосчитался двух голосов в Техасе. Таким образом, после подведения во всех штатах итогов собраний выборщиков, уполномоченных отдать голоса за кандидатов в президенты США, Трамп получил 304 голоса, а Клинтон — 227 голосов.