Трамп встретит Новый год в компании со Сталлоне

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщает The Hill. По информации издания, республиканец пригласил более 800 гостей, в числе которых актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс.

Также компанию Трампу составят его жена Мелания и младший сын Бэррон. Отмечается, что сначала гостям предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин и танцы.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительное послание Дональду Трампу, в котором выразил надежду на восстановление конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер также поздравил действующего президента США Барака Обаму с наступающими праздниками.

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19 декабря стало известно, что Сталлоне отказался от предложения Трампа возглавить Национальный фонд искусств и гуманитарных наук США. По словам актера, он принесет гораздо больше пользы, привлекая внимание граждан к нуждам ветеранов, которые заслуживают хорошо оплачиваемую работу, удобное жилье и финансовую поддержку.

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах, состоявшихся 8 ноября. К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января.