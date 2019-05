Опубликованы редкие фотографии армии Гитлера

Писатель Ханс Зайдлер (Hans Seidler) включил в свою новую книгу редкие фотографии немецкой армии конца Второй мировой войны. На снимках изображены утомленные боями солдаты, которые понимают, что поражение неизбежно, пишет Media Drum World.

Книга Зайдлера, куда вошли эксклюзивные снимки, называется «Образы войны: поражение Гитлера на Западном фронте 1944–1945 годов» (Images of War: Hitler’s Defeat on the Western Front 1944-1945). Она будет опубликована в конце мая. Кадры дают представление о жизни немецких солдат на последних этапах войны.

Материалы по теме

Так, на одной из фотографии молодой солдат протягивает флаг со свастикой в надежде, что военные самолеты его увидят и обеспечат прикрытие. Другие снимки показывают, как пленные нацисты маршируют по разбомбленным улицам и пустым городам.

Ранее в апреле были оцифрованы более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера нацистской Германии Генрихом Гофманом. В частности, опубликована одна из самых ранних официальных фотографий фюрера, на которой он запечатлен вместе с немецкой овчаркой.

В марте сообщалось, что в Германии показали личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра (Egon Ollenhauer), в котором указаны места со спрятанными сокровищами нацистов. Позже в документе нашли ряд нестыковок.

