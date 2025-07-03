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20:03, 3 июля 2025Культура

Умер актер из «Звездных войн» и «Острых козырьков»

Актер Кеннет Колли из «Звездных войн» ушел из жизни в возрасте 87 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Future Image / Legion-media.com

Актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Independent.

По информации источника, Колли скончался от пневмонии, которая у 87-летнего актера развилась на фоне COVID-19. Сердце британского артиста перестало биться 30 июня.

В культовом образе адмирала Пиетта Колли появлялся в нескольких картинах франшизы «Звездные войны». Также он работал с такими режиссерами, как Клинт Иствуд и Аки Каурисмяки. Также он снялся в известном сериале «Острые козырьки».

Ранее стало известно, что актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли умер на 69-м году жизни. Он боролся с онкологией.

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