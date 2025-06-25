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13:01, 25 июня 2025Культура

Умер актер сериала «Санта-Барбара»

Актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли умер на 69-м году жизни
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли умер на 69-м году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Артист, известный по роли мафиози Банни Тальятти, умер от рака желудка в воскресенье, 22 июня, в Калифорнии, США, сообщила его жена Джин Маринелли. Его агент Джули Смит также рассказала, что несколько лет назад у Маринелли был диагностирован еще и рак горла.

За свою карьеру артист снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, включая работу в таких проектах, как «Последняя поездка», «Охотник», «Скорая помощь», «Король Квинса», «Полиция Нью-Йорка», «Доктор Хаус», «Отчаянные домохозяйки» и многих других.

У него остались жена, с которой он прожил 34 года, и сыновья Винсент и Дэвид.

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