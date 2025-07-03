Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:57, 3 июля 2025Силовые структуры

Виновника спровоцировавшей стихийный сход россиян аварии арестовали

В Саратовской области суд взял под стражу мужчину, сбившего подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ИА «Взгляд-инфо»

В Саратовской области суд взял под стражу фигуранта уголовного дела о ДТП в селе Подлесное, унесшего жизнь подростка и спровоцировавшего стихийный сход жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

1 июля на улице Свободы столкнулись Lada Vesta, за рулем которой сидел цыган, и мопед Bolt, им управлял 15-летний подросток. После этого не менее двухсот жителей устроили массовый сход и потребовали выселить проживающий в селе табор. Участники схода сообщили представителям власти, что цыгане ведут себя крайне вызывающе, и заявили, что уже устали от регулярных эксцессов с их участием. Среди претензий звучало то, что цыгане «селятся по 50 человек в квартирах», продают наркотики, ездят без прав, безосновательно имеют социальные гарантии и не принимают участия в специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

    Россиянам назвали способ получить максимум пользы от кофе

    ООН прокомментировала разговор Путина и Трампа

    В Киеве прогремели взрывы

    Жители российского города начали плавать в лужах после ливня и попали на видео

    Россияне увидят в небе космическую медузу

    Лазарева отказалась слушать Кадышеву

    42-летняя Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

    Natan заявил о примирении с женой

    В США оценили российские «дроны-ждуны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости