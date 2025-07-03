Виновника спровоцировавшей стихийный сход россиян аварии арестовали

В Саратовской области суд взял под стражу мужчину, сбившего подростка

В Саратовской области суд взял под стражу фигуранта уголовного дела о ДТП в селе Подлесное, унесшего жизнь подростка и спровоцировавшего стихийный сход жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

1 июля на улице Свободы столкнулись Lada Vesta, за рулем которой сидел цыган, и мопед Bolt, им управлял 15-летний подросток. После этого не менее двухсот жителей устроили массовый сход и потребовали выселить проживающий в селе табор. Участники схода сообщили представителям власти, что цыгане ведут себя крайне вызывающе, и заявили, что уже устали от регулярных эксцессов с их участием. Среди претензий звучало то, что цыгане «селятся по 50 человек в квартирах», продают наркотики, ездят без прав, безосновательно имеют социальные гарантии и не принимают участия в специальной военной операции (СВО).