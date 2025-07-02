В Саратовской области призвали прогнать цыганский табор после смерти подростка

На месте ДТП, в котором погиб подросток. Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

Не менее двухсот жителей села Подлесное Саратовской области вышли на протест с требованием прогнать цыган из населенного пункта. Россияне устроили стихийный сход после смертельной аварии с участием представителя табора и 15-летнего подростка.

ДТП произошло утром во вторник, 1 июля. Как установила региональная Госавтоинспекция, юноша на мопеде столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя. Спасти подростка не удалось.

Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, задержали. Он оказался из местного табора. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Россияне пожаловались на агрессивное поведение цыган

На собрание, где обсуждалось агрессивное поведение членов табора, прибыли глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и начальник муниципального МВД Дмитрий Даньшин.

Участники схода сообщили представителям власти, что цыгане ведут себя крайне вызывающе, и подчеркнули, что уже устали от регулярных эксцессов с их участием. Местные жители напомнили, что есть прецеденты, когда после различных ЧП представителей кочующего этноса выселяли из населенных пунктов. По их словам, подобные случаи были в Самарской и Челябинской областях.

Среди пришедших на протест звучали следующие претензии: цыгане «селятся по 50 человек в квартирах», продают наркотики, ездят без прав, безосновательно имеют социальные гарантии и не принимают участия в специальной военной операции (СВО).

Пусть продают [дома] и сваливают! жители села Подлесное

Отвечая на требования собравшихся, прокурор Альков попросил не нарушать закон и не прибегать к насилию. А глава района заметил, что сходы граждан «не идут в утешение» родителям попавшего в ДТП мальчика.

Чиновник пообещал проверить табор на предмет соблюдения миграционного законодательства, а жалобы рассмотреть «через призму правового поля». Он также подчеркнул, что передаст информацию обо всех договоренностях губернатору Роману Бусаргину. После этого жители Подлесного написали заявления на показавшиеся им противоправными действия цыган.

В июне полсотни цыганских баронов задержали после сходки по наркорынку в России

13 июня стало известно о задержании стражами правопорядка всех цыганских баронов Липецкой области — полсотни человек. Их схватили после сходки под городом Елец.

По данным Mash, цыганские старейшины приехали к некоему Бахтияру в село Ключ Жизни, чтобы обсудить распределение наркорынка. Там их и задержали силовики.

Всего в полицию было доставлено 56 человек и составлено 37 административных дел.