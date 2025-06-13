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13:41, 13 июня 2025Силовые структуры

Полсотни цыганских баронов задержали после сходки по наркорынку в России

Mash: Полиция задержала 58 цыганских баронов после сходки в селе Ключ жизни
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали всех цыганских баронов Липецкой области после сходки под Ельцом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бароны приехали к некоему Бахтияру в село Ключ жизни, чтобы обсудить распределение наркорынка. Там их и поймали силовики. Сейчас по каждому из 58 задержанных решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее 17-летнего цыгана из Коркино Челябинской области приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за расправу над женщиной-таксисткой. С подростка взыскали 164 тысячи рублей в пользу потерпевших.

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