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10:17, 3 июня 2025Силовые структуры

Расправившегося с таксисткой 17-летнего цыгана из Коркино осудили на 10 лет

В Коркино 17-летнего цыгана осудили почти на 10 лет за убийство таксистки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

17-летнего цыгана из Коркино Челябинской области приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за расправу над женщиной-таксисткой. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным канала, осужденный не признал вину. С подростка взыскали 164 тысячи рублей в пользу потерпевших. Кроме того, его родителям придется выплатить еще два миллиона рублей. До этого будет действовать арест, наложенный на их счета и имущество.

По данным следствия, 23 октября 2024 года юноша напал на 40-летнюю женщину во время поездки на такси. Он нанес ей пять ударов ножом в грудь, выбросил тело на дорогу и угнал машину. Через 500 метров обвиняемый вылез из автомобиля и скрылся.

Тогда в Коркино произошли стихийные народные выступления после расправы над таксисткой. В Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей.

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