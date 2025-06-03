Расправившегося с таксисткой 17-летнего цыгана из Коркино осудили на 10 лет

В Коркино 17-летнего цыгана осудили почти на 10 лет за убийство таксистки

17-летнего цыгана из Коркино Челябинской области приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за расправу над женщиной-таксисткой. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным канала, осужденный не признал вину. С подростка взыскали 164 тысячи рублей в пользу потерпевших. Кроме того, его родителям придется выплатить еще два миллиона рублей. До этого будет действовать арест, наложенный на их счета и имущество.

По данным следствия, 23 октября 2024 года юноша напал на 40-летнюю женщину во время поездки на такси. Он нанес ей пять ударов ножом в грудь, выбросил тело на дорогу и угнал машину. Через 500 метров обвиняемый вылез из автомобиля и скрылся.

Тогда в Коркино произошли стихийные народные выступления после расправы над таксисткой. В Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей.