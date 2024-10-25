В СК рассказали о давней проблеме с противоправным поведением цыган в Коркино

СК: проблема противоправного поведения цыган уже давно беспокоит жителей Коркино

Появилось видео СК со стрелявшим по людям в Коркино

Начало событий в новости Появилось видео СК со стрелявшим по людям в Коркино

Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей, но не решается. Об этом заявили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

После расправы над женщиной-таксисткой представителями цыганской диаспоры в регионе произошел народный сход.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил забрать уголовные дела из регионального управления ведомства в производство Главного следственного управления СК в связи с широким общественным резонансом, вызванным произошедшими преступлениями. Следователи намерены заняться проверкой жалоб жителей Коркино и установить все обстоятельства, которые привели к конфликту. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике преступлений среди цыганской диаспоры.

В ведомстве напомнили, что подозреваемые в расправе над женщиной и покушении на двоих жителей Коркино задержаны, с ними проводятся следственные действия.