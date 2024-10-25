Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

Власти: 150 человек вышли на сход в Коркино после убийства женщины-таксиста

В СК рассказали о давней проблеме с противоправным поведением цыган в Коркино

Начало событий в новости В СК рассказали о давней проблеме с противоправным поведением цыган в Коркино

На стихийный сход в Коркино вышло около 150 местных жителей в связи с резонансным преступлением против женщины-таксиста. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона Челябинской области в своем Telegram-канале.

В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Глава региона Алексей Текслер лично контролирует в постоянном режиме деятельность местных органов власти. По его поручению семье погибшей будет оказана необходимая помощь. С ее детьми в возрасте 11 и 15 лет занимается социальная служба.

С жителями Коркино работает местная администрация, разъясняя недопустимость противоправных действий. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве женщины и покушении на двоих мужчин.

В Следственном комитете (СК) России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей, но никак не решается уполномоченными органами.