В МВД заявили об отстранении от служебных обязанностей главы ОВД Коркино

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев заявил, что принял решение отстранить главу ОВД Коркино Владимира Дякина от исполнения служебных обязанностей. Его слова передает ТАСС.
На встрече с жителями Коркино Космачев уточнил, что распоряжение об отстранении начальника местного отдела полиции вынесено им 25 октября. По его словам, проводится служебная проверка.
На личный прием к нему во Дворец культуры в Коркино пришло свыше 200 жителей города с жалобами на распространение наркотиков и другие преступления этнической диаспоры.
В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Глава региона Алексей Текслер лично контролирует в постоянном режиме деятельность местных органов власти.