В МВД заявили об отстранении от служебных обязанностей главы ОВД Коркино

МВД отстранит от обязанностей главу ОВД Коркино Дякина

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Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев заявил, что принял решение отстранить главу ОВД Коркино Владимира Дякина от исполнения служебных обязанностей. Его слова передает ТАСС.

На встрече с жителями Коркино Космачев уточнил, что распоряжение об отстранении начальника местного отдела полиции вынесено им 25 октября. По его словам, проводится служебная проверка.

На личный прием к нему во Дворец культуры в Коркино пришло свыше 200 жителей города с жалобами на распространение наркотиков и другие преступления этнической диаспоры.

В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. Глава региона Алексей Текслер лично контролирует в постоянном режиме деятельность местных органов власти.