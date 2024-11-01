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18:50, 1 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала лишить депутатских полномочий мужа бывшей главы Коркино

Прокуратура потребовала сложения депутатских полномочий мужа экс-главы Коркино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В МВД заявили об отстранении от служебных обязанностей главы ОВД Коркино

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинской области прокуратура потребовала досрочного сложения депутатских полномочий мужа Натальи Лощининой — бывшей главы Коркинского муниципального округа, где произошла расправа над женщиной-таксистом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, областная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в собрании депутатов Коркинского муниципального округа. В результате проверки председателю собрания депутатов Коркинского муниципального округа вынесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности, в том числе влекущей досрочное прекращение полномочий депутата в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что начальник главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Космачев заявил, что принял решение отстранить главу ОВД Коркино Владимира Дякина от исполнения служебных обязанностей.

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