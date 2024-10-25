Не менее 50 человек задержали в ходе погромов в Коркино

Более 50 человек задержали в ходе погромов в Коркино Челябинской области, начавшихся после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом написал Telegram-канал Ural Mash.
По данным издания, два человека пострадали.
Ранее сообщалось, что еще одного человека решили проверить после убийства женщины-таксиста.
Стихийные цыганские погромы начались вечером в четверг, 24 октября, после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.
После убийства россиянки произошли массовые цыганские погромы. На фоне волнений представители цыганской диаспоры решили покинуть Коркино, некоторых задержали.