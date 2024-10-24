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23:00, 24 октября 2024Россия

Еще одного человека решили проверить после убийства женщины-таксиста

МВД: силовики проверяют еще одного человека после убийства женщины в Коркино

Фото: РИА Новости

После убийства женщины в Коркино Челябинской еще одного человека решили проверить на причастность к совершению противоправных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, 23 октября в Коркино нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Предположительно, 17-летний клиент нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди в ходе возникшего конфликта. Его задержали.

После убийства россиянки произошли массовые цыганские погромы. На фоне волнений представители цыганской диаспоры решили покинуть Коркино, некоторых задержали.

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      Марина Совина
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