Еще одного человека решили проверить после убийства женщины-таксиста

МВД: силовики проверяют еще одного человека после убийства женщины в Коркино

После убийства женщины в Коркино Челябинской еще одного человека решили проверить на причастность к совершению противоправных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, 23 октября в Коркино нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Предположительно, 17-летний клиент нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди в ходе возникшего конфликта. Его задержали.

После убийства россиянки произошли массовые цыганские погромы. На фоне волнений представители цыганской диаспоры решили покинуть Коркино, некоторых задержали.