В Коркино задержали некоторых представителей цыганской диаспоры при попытке выехать

«Осторожно, новости»: в Коркино задержали часть представителей диаспоры цыган

В Коркино задержали некоторых представителей цыганской диаспоры, который пытались выехать из города на фоне погромов. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Жители Коркино рассказали Telegram-каналу, что на данный момент «активная фаза» противостояния между участниками схода и силовиками закончилась.

В Коркино начались стихийные погромы после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов она приехала к местным цыганам в частный дом. По данным следствия, 17-летний клиент нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди в ходе возникшего конфликта. Его задержали.