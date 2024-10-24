В российском регионе двое цыган изрезали таксистку и выбросили из машины

В Челябинской области разыскивают двоих цыган, зарезавших таксистку

В Челябинской области разыскивают двоих цыган, изрезавших таксистку. Об этом сообщает «74.ru» со ссылкой на собственный источник.

По данным «74.ru», преступление произошло в Коркино. Там накануне вечером в частном секторе на улице Ватутина была обнаружена пострадавшая без признаков жизни. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси. По его словам, пострадавшая получила три или четыре ножевых ранения, затем ее выбросили из машины, а сам автомобиль стоял чуть подальше от нее. Мужчина отметил, что на связь она не выходила и тревожную кнопку, видимо, просто не успела нажать. Он сказал, что у нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области силовики задержали 44-летнего фермера-цыгана Раджа Лиманского, подозреваемого в использовании рабского труда.